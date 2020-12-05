С понедельника на неделю перекроют участок улицы 31 Августа

С понедельника на неделю перекроют участок улицы 31 Августа

Примария Кишинёва сообщает, что с 7 по 15 декабря движение по улице 31 Августа на пересечении с улицей Болгарской будет приостановлено в связи с проведением ремонтных работ.

Также с 7 по 31 декабря приостановят движение по ул. Льва Толстого, в периметре улиц Кошница и Фьерарилор.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанные участки.

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