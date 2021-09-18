С понедельника меняются правила въезда в Украину для иностранцев

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С понедельника, 20 сентября, вступают в силу новые правила въезда или транзита через Украину для иностранных граждан, в том числе граждан Молдовы. Об этом сообщили в Посольстве Молдовы в Украине.

Так, согласно поправкам от 13 сентября, для въезда на территорию Украины иностранным гражданам нужно предъявить на границе следующие документы:

полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий минимум 14 дней;

документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины от COVID-19, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Если сертификат о вакцинации отсутствует, то на границе нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 часа до въезда. Тест и вакцинация не требуются детям до 12 лет.

Кроме того, иностранные граждане от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, обязаны устанавливать мобильное приложение “Вдома” независимо от срока пребывания на территории Украины и соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат.

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