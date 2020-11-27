С понедельника деятельность HoReCa в ночное время будет запрещена. Какие еще вводятся ограничения

С понедельника деятельность HoReCa в ночное время будет запрещена. Какие еще вводятся ограничения

С 30 ноября деятельность заведений общественного питания в ночное время (с 22.00 до 7.00) будет запрещена. Соответствующее решение было принято сегодня Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здравоохранению. 

Заведения HoReCa смогут работать в ночные часы на доставку. В то же время деятельность ночных клубов (дискотек, караоке, диско-баров) с 28 ноября будет приостановлена.

Запрещены организация и проведение научных конференций, спортивных соревнований, олимпиад с участием зрителей. Также не разрешается присутствие зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры.

Массовые собрания с участием более чем 50 человек будут запрещены, а трудовая деятельность жителей столицы должна быть организована таким образом, чтобы на работу они выходили в разное время во избежание скопления. Водители, кондукторы и пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски на протяжении всей поездки.

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению будет обновлять решения каждые 14 дней в зависимости от развития эпидемической ситуации.

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