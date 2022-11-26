С понедельника часть 31 Августа перекрывают: общественный транспорт перенаправят

0

С 28 ноября по 11 декабря будет приостановлено движение по улице 31 Августа, на участке между улицами А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони, в связи с проведением работ по разветвлению водопровода.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Автобусы №26: бул. Штефан чел Маре, ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №7 и №25: ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №16 и №32: ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, Колумна, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №30 и №31: бул. Штефан чел Маре, В. Александри, Букурешть, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №103: туда – по ул. Иона Крянгэ, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы приносят извинения за временные неудобства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.