С появлением “Спутника” число желающих вакцинироваться в Кишинёве выросло в 3 раза (ФОТО)

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За последние два дня количество желающих сделать прививку от коронавируса в Кишинёве увеличилось. Люди мобилизовались и пришли во все пункты вакцинации, в том числе в Муниципальный специализированный центр. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

– Только за последние 2 дня количество ежедневных запросов на вакцинацию увеличилось примерно в 3 раза: с 1300 29 апреля до более 3500 вчера. Мы попросили всех, кто хочет вакцинироваться, сделать это. Иммунизация должна быть доступной для всех, – отметил он.

Чебан добавил, что при необходимости в Кишинёве будут активированы дополнительные центры вакцинации. Напомним, с 4 мая в Молдове началась иммунизация российским препаратом “Спутник”.

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