С осени возобновится железнодорожное движение по маршруту Басарабяска-Березино

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Маршрут для грузовых поездов на участке Басарабяска – Березино (Украина) будет открыт этой осенью. В этой связи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины по развитию железнодорожного сообщения.

Согласно документу, Молдова сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив задержки в порту Рени. В то же время через этот участок железнодорожной линии Украина сможет экспортировать товары в Молдову и в страны ЕС, пишет moldpres.md.

Возобновление движения на этом участке железной дороги превратит город Басарабяска в международный логистический хаб, через который будет осуществляться связь портов Южный, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровск, Измаил, Рени, Джурджулешть, Галац, Браила и Констанца. Таким образом, портовые комплексы станут более конкурентоспособными, а бенефициары услуг получат более диверсифицированные предложения.

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