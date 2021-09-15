С ножом на брата: конфликт нетрезвых родственников закончился больницей

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В дежурную часть Григориопольского РОВД поступил звонок из села Красное: в одном из домовладений происходила драка. К моменту прибытия правоохранителей “скорая” увозила 46-летнего участника потасовки.

Было установлено, что 50-летний сельчанин пришёл вечером домой в нетрезвом состоянии. Между ним и сожительницей младшего брата возникла ссора. На шум вышел родственник, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины стали выяснять отношения, завязалась драка, пишет mvdpmr.org. В какой-то момент в руках старшего брата блеснул нож.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение с раной грудной клетки и проникающим ранением лёгкого. Назначена экспертиза, разбирательство продолжается.

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