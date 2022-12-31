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Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” от души поздравляет всех своих читателей с наступающим 2023 годом!

Мы признательны и благодарим вас за доверие, за то, что из года в год вы остаётесь рядом с нами. Мы также всегда рады новым друзьям и единомышленникам и надеемся оправдать ваш выбор.

Желаем всем в новом году как можно больше радостных новостей, мира и счастья каждому дому, каждой семье нашей маленькой, но прекрасной страны!

С Новым годом!

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