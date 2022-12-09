С нового года в Бельцах подорожает проезд в троллейбусах

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Поездка в троллейбусе в муниципии Бельцы станет дороже. Новый тариф утвердили сегодня мунсоветники. Так, с 1 января 2023 года жители Бельц будут платить за проезд 5 леев, а не 3, как сейчас.

По словам руководителя предприятия “Бельцкое троллейбусное управление” Елены Максимчук, повышение тарифа обусловлено подорожанием электроэнергии. По её словам, с прошлой пятницы компания платит за 1 кВт электроэнергии в часы пик 10 леев 80 банов.

Максимчук также отметила, что даже после повышения тарифа дефицит бюджета муниципального предприятия сохранится на уровне 6 млн леев, пишет tvn.md.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Бельцах повышалась в марте этого года.

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