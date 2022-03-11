С начала весны за незаконную ловлю рыбы выписаны штрафы на 9 тысяч леев

0

Десятки рыбаков-нарушителей были оштрафованы на общую сумму 9000 леев в результате рейдов инспекторов по охране окружающей среды. Также были изъяты 15 рыболовных сетей и удочка.

Нарушения были выявлены в период с 1 по 10 марта в Дубоссарском, Криулянском, Оргеевском, Теленештском и Рышканском районах. В ходе проверок было составлено 18 протоколов о правонарушениях. Семь человек, занимавшихся браконьерством, были оштрафованы на общую сумму 4200 леев. Еще семеро допустили различные нарушения при ловле рыбы и были оштрафованы на общую сумму 4800 леев, передает ecopresa.md.

Кроме того, в результате рейдов было изъято 11 сетей, найденных в реках Днестр и Прут.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.