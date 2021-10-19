С начала осени инспекторы ANTA выписали штрафы на сумму около 230 тысяч леев

0

С 1 сентября по 15 октября инспекторы Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) организовали мероприятия по мониторингу на трассах вблизи пунктов пропуска через границу. На многих автовладельцев были наложены санкции за нарушение правил перевозки людей, грузов и посылок. По факту нарушений составлены 101 протокол с наложением штрафов на общую сумму 228 150 леев.

33 водителя были лишены права пользования транспортным средством с изъятием номерных знаков, пишет moldpres.md. 4 водителя и 1 транспортный оператор были наказаны за использование несанкционированного оборудования.

По информации ведомства, с начала года за незаконную перевозку лиц, товаров и посылок инспекторы составили 3 726 актов о нарушениях и наложили штрафы на общую сумму 12 060 100 леев. 842 водителя были отстранены от вождения. За нарушение норм выполнения автомобильных перевозок было оформлено 696 протоколов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.