С начала осени дизельное топливо подорожало более чем на 2 лея

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С начала сентября цены на топливо постоянно растут. Литр бензина с октановым числом 95 подорожал на 1,20 лея, а литр дизельного топлива – более чем на два лея. Повышение цен не обошло и сжиженный газ, здесь речь идет о разнице в цене по сравнению с началом сентября на один лей.

В начале сентября литр бензина с октановым числом 95 стоил 20,23 лея, а на 16-18 октября Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) установило максимальную цену в 21,45 лея. В начале сентября литр дизельного топлива обходился в 16,42 лея, а на следующие три дня установленная цена составляет 18,46 лея/литр.

НАРЭ не ограничивает цены на сжиженный газ, который также подорожал. В начале сентября один литр сжиженного газа стоил 12,07 лея, а сегодня цена составляет 13,15 лея, передаёт ipn.md.

Согласно изменениям, внесенным НАРЭ в Методологию расчета и применения цен на нефтепродукты, экономические агенты обязаны сообщать НАРЭ об установленных ими ценах на следующий день при розничной продаже всех нефтепродуктов. Информация будет представлена каждый рабочий день по каждой АЗС до 16.00 через электронную платформу. На разработку функционального технического решения для указанной платформы НАРЭ выделило срок не более трех месяцев.

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