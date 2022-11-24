С начала осени 17 человек попали в больницы с гипотермией

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По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, в период с сентября по ноябрь этого года 17 человек были госпитализированы с гипотермией.

Так, в сентябре было зарегистрировано три случая переохлаждения, в октябре — пять, с начала ноября — девять. Жертвами холода стали 14 мужчин и 3 женщины в возрасте от 50 лет до 81 года, передает moldpres.md.

Гипотермия – это внутренняя температура тела меньше 35° C. Симптомы прогрессируют от озноба и сонливости до спутанности сознания, комы и смерти.

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