С начала месяца в столице задержали полсотни нарушителей

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С 1 по 12 июня мобильные патрульные группы отреагировали на 1 955 вызовов жителей столицы, сообщивших о различных правонарушениях. Полицейские произвели 23 ареста, установив местонахождение и задержав 27 человек.

Также сотрудники полиции регулярно патрулируют городские парки и дворы жилых домов и транслируют из автомобилей информацию о способах предотвращения распространения коронавируса.

Вмешательство полиции за указанный период времени понадобилось по факту убийства, 4 случаев кражи и распространения наркотиков, одного грабежа, 10 случаев хулиганства, одного случая угрозы или насилия в отношении ответственного лица. В результате за совершение различных видов преступлений были задержаны 5 человек, 8 государственных должников и 13 человек, находившихся в розыске. В общей сложности, в инспектораты были доставлены 53 правонарушителя.

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