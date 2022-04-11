С начала месяца подано более 4 тысяч заявок на зачисление детей в первый класс

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Такие данные привёл начальник Управления образования, молодёжи и спорта муниципия Андрей Павалой.

– Первый этап регистрации детей завершится 10 июня. Всего доступно около 10 тысяч мест, в том числе в частных учебных заведениях. Результаты первого этапа станут известны 13 июня, – уточнил он, пишет radiochisinau.md.

Среди обнаруженных в процессе подачи заявок проблем Павалой перечислил следующие: некоторые родители не могут определить соответствующую школу по домашнему адресу; родители не находят подтверждающее письмо, так как оно могло попасть в спам; родители не предоставляют весь перечень необходимых документов.

На втором этапе, с 14 июня, на свободные места смогут записать детей из других секторов и детей до 7 лет. Его итоги будут известны 30 августа.

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