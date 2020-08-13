С начала месяца на выплату социальных пособий перечислено 1 млн 650 тыс леев

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Национальная касса социального страхования осуществила перевод денежных средств на выплату пособий семьям с детьми и пособий по отцовству, социальной помощи и помощи в холодный период года, на выплату материальной помощи, компенсаций участникам ликвидации чернобыльской катастрофы и пожизненных пособий спортсменам и тренерам.

С начала этого месяца НКСС перечислила финансовые средства и на выплату пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и других социальных пособий, общая сумма которых составляет около 1650 млн леев. Чтобы получить деньги, бенефициары должны обратиться в банковское учреждение, где они открыли карточку. В настоящее время НКСС имеет контракты на сотрудничество с FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română.

Если получатель социального пособия не является держателем карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места проживания. Согласно законодательным положениям, выплата пенсий, финансовой поддержки, социальной помощи и помощи в холодный период года, установленных, но не полученных бенефициарами в течение шести месяцев, приостанавливается. В то же время приостанавливаются ежемесячные пособия и пособия для семей с детьми, не полученные бенефициарами в течение трех месяцев, передаёт ipn.md.

НКСС уточняет, что социальная помощь, помощь в холодный период года, финансовая поддержка и пособия для семей с детьми, установленные, но не полученные вовремя из-за бенефициара, выплачиваются ретроактивно не более чем за три года, предшествующих дате запроса. Учет приостановленных сумм обеспечивается в информационной системе “Социальная защита” для каждого бенефициара. Выплата пенсии возобновляется по заявлению бенефициара, поданному в территориальную кассу социального страхования.

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