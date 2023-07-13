С начала лета в Молдове более 450 человек пострадали в ДТП

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С начала лета на дорогах страны произошло 336 ДТП, в результате которых пострадали 455 человек, в том числе 100 детей. Об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной медицинской скорой помощи.

В больницы были доставлены 358 пациентов, в том числе 89 детей. В связи с этим врачи призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах.

Кроме того, по данным Наццентра скорой помощи, с 1 июля за помощью к врачам обратились 78 998 пациентов, в том числе 12 209 детей. Из них были госпитализированы 33 405 человек, включая 7000 несовершеннолетних.

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