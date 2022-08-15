С начала лета Молдова экспортировала рекордный объём черешни

С начала лета Молдова экспортировала рекордный объём черешни

В июне-июле 2022 года Республика Молдова экспортировала рекордное количество черешни по сравнению с предыдущими годами — более 14 тысяч тонн.

Развитие отрасли происходит благодаря усилиям сельхозпроизводителей и инвестициям в новые сорта и технологии производства в рамках проекта «Передовое сельское хозяйство в Молдове» (USAID). Так, было приобретено оборудование для сортировки и калибровки черешни; картонные коробки для экспорта черешни и пр., пишет east-fruit.com.

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