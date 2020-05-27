С начала кампании по предотвращению ДТП полиция оштрафовала уже 3700 водителей

С начала кампании по предотвращению ДТП полиция оштрафовала уже 3700 водителей

За 5 дней кампании по предотвращению ДТП сотрудники дорожной полиции остановили 139 нетрезвых водителей. 118 человек были в состоянии сильного опьянения.

За весь период было оштрафовано более 3700 водителей. Наиболее серьёзные нарушения включали:-

  • превышение скорости – около 2000 случаев;
  • нарушение правил оформления регистрации и техосмотра – 678 случаев;
  • игнорирование дорожных знаков – около 300 случаев;
  • управление транспортным средством с нарушением правил, в том числе, без водительских прав – 164 случая;
  • вождение без ремня безопасности – 114 случаев.

Напомним, проводимая НИОБ кампания “Десять дней действий против дорожно-транспортных происшествий” завершится 31 мая.

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