С начала января на пешеходных переходах в Молдове погибли 7 человек

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По данным Национального инспектората общественной безопасности, с начала января в ДТП на пешеходных переходах погибло столько же людей, сколько за шесть месяцев прошлого года.

За первые 18 дней текущего года на пешеходном переходе погибло семь человек, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает radiomoldova.md. По данным Генерального инспектората полиции, сотрудники правоохранительных органов периодически проводят мероприятия в школах на тему «Безопасность дорожного движения». Только за сентябрь-декабрь прошлого года было проведено более тысячи мероприятий с учащимися начальных классов, в которых приняли участие более 42 тысяч учащихся.

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