С начала июля в полицию поступило более 120 ложных сообщений о минировании зданий

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В этом месяце в Молдове было зарегистрировано 126 ложных сообщений об акте терроризма, что нанесло государству ущерб в десятки тысяч леев. Кроме того, штат сотрудников, занимающихся антитеррористической безопасностью, был увеличен на 58%. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В связи с этим МВД предлагает ужесточить наказание за ложное сообщение об акте терроризма. Если до сих пор ложное сообщение о минировании каралось лишением свободы на срок до двух лет, то предлагаемая поправка к Уголовному кодексу предусматривает, что наказание будет составлять от двух до пяти лет лишения свободы, а предел штрафов повысится с 50 тысяч леев до 150 тысяч леев.

Кроме того, поправки в статью Уголовного кодекса предусматривают ряд отягчающих обстоятельств за это деяние, по которым приговор может достигать 12 лет лишения свободы.

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