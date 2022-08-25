С начала года за парковку в запрещённых местах наказали более 9 500 водителей

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За первые семь месяцев текущего года более 9 500 водителей были наказаны правоохранителями за парковку или стоянку в запрещённых местах.

Как сообщила moldpres.md пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Наталья Головко, остановка или стоянка в запрещённых местах влечёт наложение штрафа в размере от 18 до 30 условных единиц (900-1 500 леев) и четырёх штрафных баллов.

– Эвакуация автомобилей осуществляется после того, как на место выезжает экипаж полиции и обнаруживает, что машина припаркована неправильно. Если даже в это время появляется водитель, он всё равно оплачивает штраф и услуги эвакуатора. Если же эвакуатор доставляет машину на платную стоянку, то водитель оплачивает, помимо штрафа, и услуги экономического агента, который эвакуирует незаконно припаркованные автомобили, – уточнила Головко.

При этом за первые семь месяцев текущего года полиция выявила 12 764 водителя, которые припарковались в запрещённых местах, что наказывается предупреждением или штрафом в размере от 3 до 6 условных единиц (150-300 леев). В прошлом году число выявленных нарушителей за этот же промежуток времени составило 6 501.

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