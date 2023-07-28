С начала года в стране произошло около 70 ДТП с участием велосипедистов

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В результате 8 человек погибли, ещё 59 получили ранения.

Как отметила пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Наталья Головко, сотрудниками правоохранительных органов усилена информационная работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, так как в тёплое время года их количество растёт.

– Во избежание дорожно-транспортных происшествий рекомендуем велосипедистам носить средства защиты и одежду со светоотражающими элементами, особенно в условиях ограниченной видимости. При этом рекомендуется соблюдать дистанцию ​​между транспортными средствами, заранее объявлять о манёвре, который они собираются совершить, и уступать дорогу пешеходам. Велосипедистам необходимо с максимальной осторожностью перестраиваться в другую полосу движения, а также сходить на пешеходных переходах, — отметили в НИОБ, пишет moldpres.md.

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