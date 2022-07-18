С начала года в столице из окон выпали семеро детей

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Об этом сообщил заместитель начальника комиссариата полиции Кишинёва Алексей Гросу на еженедельном заседании глав муниципальных служб.

В этом контексте правоохранительные органы проведут информационную кампанию для граждан о мерах безопасности, которые необходимо принимать во избежание трагедий, передает moldpres.md.

– Мы рекомендуем родителям не оставлять окна открытыми перед выходом из комнаты даже на несколько минут. Объясните детям опасность в самом раннем возрасте, будьте осторожны с сетками, установленными на окнах, – они не защищают от падений. Не размещайте мебель возле окон, чтобы дети не могли забраться по ней на окна. Если есть возможность, запирайте окна различными способами, — отметил Гросу.

Информационная кампания пройдёт с 18 по 27 июля.

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