С начала года в налоговой зарегистрировали почти 20 тысяч договоров аренды

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Государственная налоговая служба зарегистрировала с января по ноябрь текущего года 19 078 договоров аренды. Это на 16,5% или на 2 696 договоров больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным ведомства, было выявлено 5 697 человек, сдающих в аренду недвижимое имущество. Для 492 физических лиц были начислены дополнительные платежи в бюджет: основные платежи – 348,8 тыс. леев, пени за просрочку платежа – 28,7 тыс. леев и штрафы – 39,7 тыс. леев.

Налоговая служба напоминает, что физические лица, передающие во владение и/или пользование недвижимость, должны уплачивать налог. В течение 3 дней со дня заключения договора лица должны зарегистрировать его в Государственной налоговой службе.

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