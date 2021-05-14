С начала года в налоговой зарегистрировали около 6 тысяч договоров аренды

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За первые четыре месяца 2021 года сотрудники Налоговой службы зарегистрировали 5 936 договоров аренды недвижимого имущества.

Как сообщили в ведомстве, было выявлено 2 091 физическое лицо, которое сдаёт в аренду недвижимость. Для 231 физлица, сдававшего в аренду недвижимость и не соблюдавшего требования законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: базовые платежи – 187,7 тыс. леев, пеня – 16,7 тыс. леев и штрафы – 42,1 тыс. леев, передаёт moldpres.md.

Государственная налоговая служба предупреждает, что субъекты налогообложения физических лиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и передачу во владение и/или использование недвижимого имущества, уплачивают налог в размере 7% от ежемесячной стоимости контракта.

Указанные лица обязаны в течение трёх дней со дня заключения договора зарегистрировать его в Налоговой службе. Этот налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца.

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