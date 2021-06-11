С начала года в налоговой зарегистрировали более 7 200 договоров аренды

С начала года в налоговой зарегистрировали более 7 200 договоров аренды

С января по май в Государственной налоговой службе был зарегистрирован 7 231 договор аренды.

По данным ведомства, за этот период было выявлено 2 645 физических лиц, которые сдают/арендуют недвижимость. Для 311 физических лиц, не соблюдающих нормы законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: базовые платежи – 244 тыс. леев,  пеня – 26,3 тыс. леев и штрафы – 56,6 тыс. леев, пишет moldpres.md.

Согласно Налоговому кодексу, физические лица, сдающие в аренду недвижимость, должны платить налог в размере 7% от полученных доходов. Лица, которые не выполняют соответствующие обязательства, рискуют быть оштрафованными.

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