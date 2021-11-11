С начала года в налоговой зарегистрировали более 14 тысяч договоров аренды

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Государственная налоговая служба зарегистрировала с января по октябрь текущего года 14 318 договоров аренды. Это на 24,81% или на 3 555 договоров, больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным ведомства, было выявлено 4 670 человек, которые сдают/арендуют недвижимость без регистрации договоров. Для 616 физических лиц, арендовавших недвижимость и не соблюдающих требования законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: основные платежи – 758,5 тыс. леев, пени – 53 тыс. леев и штрафы – 111,5 тыс. леев, пишет moldpres.md.

Налоговая служба напоминает, что физические лица, передающие во владение и/или пользование недвижимость, уплачивают налог в размере 7% от ежемесячной стоимости контракта. В течение 3 дней со дня заключения договора лица должны зарегистрировать договор в Государственной налоговой службе. Налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца.

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