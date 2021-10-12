С начала года в налоговой зарегистрировали более 13 тысяч договоров аренды

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Государственная налоговая служба с января по сентябрь текущего года зарегистрировала 13 236 договоров аренды жилья. Кроме того, были идентифицированы 4 333 человека, которые сдавали недвижимость без предварительного заключения соответствующих контрактов.

По данным ведомства, для 562 физических лица, сдававших в аренду недвижимость и не соблюдавших требования законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: пеня – 50 тыс. леев и штрафы – 101,6 тыс. леев, передаёт moldpres.md.

Налоговая служба напоминает, что субъекты налогообложения, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и передают во владение и/или использование (аренда, место проживания и т. д.) недвижимое имущество, обязаны оплатить налог на прибыль в размере 7% от ежемесячной стоимости договора. Указанные лица должны в течение трёх дней со дня заключения договора зарегистрировать его в ГНС. Налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца.

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