С начала года в налоговой зарегистрировали более 11 тысяч договоров аренды

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Государственная налоговая служба с января по август текущего года зарегистрировала 11 313 договоров аренды жилья. Кроме того, были идентифицированы 3 849 человек, которые сдавали недвижимость без предварительного заключения соответствующих контрактов.

По данным ведомства, для 524 физических лиц, сдававших в аренду недвижимость и не соблюдавших требования законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: пеня – 48,2 тыс. леев и штрафы – 95,9 тыс. леев, передаёт moldpres.md.

Налоговая служба напоминает, что субъекты налогообложения, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и передают во владение и/или использование (аренда, место проживания и т. д.) недвижимое имущество, обязаны оплатить налог на прибыль в размере 7% от ежемесячной стоимости договора. Указанные лица должны в течение трёх дней со дня заключения договора зарегистрировать его в ГНС. Налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца.

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