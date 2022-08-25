С начала года в налоговой службе зарегистрировали более 10 тысяч договоров аренды

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С января по июль текущего года было зарегистрировано 10 663 договора аренды недвижимого имущества. Налоги с физических лиц-арендаторов за семь месяцев составили 22 млн леев. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Государственной налоговой службы, за отчётный период зарегистрировано 3 253 физических лица, сдающих недвижимое имущество в аренду. Для 348 нарушителей дополнительно в бюджет были начислены базовые платежи в размере 204,3 тыс. леев, пени в размере 15 тыс. леев и штрафы в размере 31,8 тыс. леев, пишет moldpres.md.

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