С начала года в национальный бюджет собрано 46,9 млрд леев

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С января по август в национальный публичный бюджет поступили доходы в размере 46,9 млрд леев, что на 8,0 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы составили 49,9 млрд леев, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 5,9 млрд леев, пишет moldpres.md. В то же время доходы госбюджета за отчётный период составили 29,1 млрд леев, что на 5,3 млрд леев больше, чем годом ранее.

Доходы ГНС составили 12,5 млрд леев, что на 2,0 млрд леев больше, чем в соответствующий период 2020 г., а доходы Таможенной службы составили 17,4 млрд леев, увеличившись на 3,6 млрд леев.

Расходы государственного бюджета выполнены на 33,6 млрд леев, что на 3,8 млрд леев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исполнение госбюджета закончилось дефицитом в размере 4,5 млрд леев, а сальдо средств на счетах госбюджета составило 4,7 млрд леев.

Министерство финансов обеспечило выполнение всех платёжных обязательств за январь-август текущего года, все платежи профинансированы в полном объёме.

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