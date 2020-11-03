С начала года в национальный бюджет собрано 32,5 млрд леев

0

За десять месяцев этого года Государственная налоговая служба собрала в национальный публичный бюджет более 32,5 млрд леев. Эта цифра больше на 489,2 млн леев или на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления в местные бюджеты составили 3,4 млрд леев, что на 181,4 млн леев или на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В бюджет государственного социального страхования за указанный период поступило 11,5 млрд леев, что на 667,4 млн леев или на 6,1% больше, а в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 3,9 млрд леев, что на 70,7 млн леев или на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.