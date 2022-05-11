С начала года в Молдове выявлено 620 случаев отравления пестицидами

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Такие данные представило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).

С 1 января по 5 мая этого года зарегистрировано 620 случаев отравления пестицидами, в том числе 13 у детей, пишет moldpres.md. В трёх случаях отравились малыши в возрасте 1-3 лет.

Национальное агентство общественного здоровья призывает население с большой осторожностью использовать фитосанитарную продукцию. Специалисты настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять ёмкости с пестицидами в доступных для детей местах. Гражданам советуют покупать пестициды только у авторизованных поставщиков и внимательно читать инструкцию.

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