С начала года в Молдове выявлено 620 случаев отравления пестицидами

С начала года в Молдове выявлено 620 случаев отравления пестицидами

Такие данные представило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).

С 1 января по 5 мая этого года зарегистрировано 620 случаев отравления пестицидами, в том числе 13 у детей, пишет moldpres.md. В трёх случаях отравились малыши в возрасте 1-3 лет.

Национальное агентство общественного здоровья призывает население с большой осторожностью использовать фитосанитарную продукцию. Специалисты настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять ёмкости с пестицидами в доступных для детей местах. Гражданам советуют покупать пестициды только у авторизованных поставщиков и внимательно читать инструкцию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md