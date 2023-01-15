С начала года в Молдове произошло почти 600 ДТП

С начала года в Молдове произошло почти 600 ДТП

С начала этого года в стране ежедневно происходит более 50 ДТП. Причиной большинства из них стали неблагоприятные погодные условия.

Всего с начала года произошло более 580 дорожно-транспортных происшествий, в 40 из которых пострадали пешеходы, передает moldova1.md.

Согласно статистике, за прошлый год в службу 112 поступило почти 22 тысячи сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Большинство из них произошло в декабре, августе и сентябре.

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