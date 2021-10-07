С начала года в Молдове произошло 233 ДТП с участием пешеходов

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За девять месяцев текущего года зарегистрировано 233 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых 10 человек погибли, а ещё 234 человека травмы.

В связи с этим полиция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах, на “зелёный” свет, давать водителям достаточно времени для остановки транспортного средства.

В условиях плохой видимости и ночью пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы их было легко заметить, пишет moldpres.md.

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