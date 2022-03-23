С начала года в Молдове оштрафовали почти 5 тысяч пешеходов

С начала года в Молдове оштрафовали почти 5 тысяч пешеходов

Около 4900 пешеходов были оштрафованы в Молдове с начала года за переход улицы в неположенном месте.

Как сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности, за отчетный период на дорогах страны произошло 44 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, переходивших улицу в неположенном месте. В результате этих аварий погибли 13 человек, ещё 32 получили травмы, передаёт moldpres.md.

Полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и проявлять уважение на дороге.

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