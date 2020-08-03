С начала года Таможенная служба собрала почти 12 млрд леев

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За первые 7 месяцев текущего года Таможенная служба собрала в госбюджет около 11,9 млрд леев. В июне поступления составили около 2 млрд леев.

За прошедший месяц было выписано 45 565 таможенных деклараций и выявлено 420 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые из них касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим было составлено 334 протокола о правонарушениях, а также наложены штрафы в размере 1,2 млн леев.

В июле поток транспортных единиц составил 118 624. Самыми пересекаемыми пунктами стали “Леушень” и “Джурджулешты” – 37 632 и 22 944 пересечений соответственно.

Запросы о предоставлении информации, связанной с работой таможни, можно направлять на информационную линию: +373 22 788 888 (24/24).

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