С начала года Таможенная служба собрала около 5,8 млрд леев

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Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в марте Таможенная служба собрала в госбюджет более 2,3 млрд леев, что на 13% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

По данным ведомства, за последний месяц было составлено 49 024 таможенные декларации. Самыми загруженными КПП были “Леушень” и “Скулень” – 38 901 и 23 147 пересечений соответственно.

В марте сотрудники информационной линии ответили на 2 403 запроса о предоставлении данных, касающихся таможенной деятельности. Также за отчётный период было выявлено 704 нарушения таможенного законодательства, составлено 295 протоколов и наложены штрафы на сумму более 1 млн леев.

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