С начала года Таможенная служба собрала около 3,5 млрд леев

0

За первые два месяца этого года доходы Таможенной службы оцениваются примерно в 3,5 млрд леев, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем того же периода прошлого года. В феврале Таможенная служба собрала в госбюджет около 2 млрд леев, что на 5% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

По данным ведомства, за последний месяц было составлено 41 418 таможенных деклараций. Самыми загруженными КПП были “Леушены” и “Скуляны” – 43 756 и 28 013 переходов границы соответственно.

В феврале сотрудники информационной линии ответили на 2 213 запросов о предоставлении данных, касающихся таможенной деятельности. Также за отчётный период было выявлено 593 нарушения таможенного законодательства, составлено 235 протоколов и наложены штрафы на сумму более 2 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.