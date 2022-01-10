С начала года Таможенная служба собрала около 297 млн леев

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Поступления от Таможенной службы в государственный бюджет с начала 2022 года составили около 297 млн леев, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе число въехавших в Молдову пассажиров составило 82 000. 319 из них задекларировали на таможне различные товары, уплатив пошлины, которые в итоге составили 2,4% от общей суммы, собранной за этот период.

Кроме того, с 3 по 9 января была оформлена 5 871 таможенная декларация. Поток транспортных средств составил 45 422, а самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 12 620 и 7 097 пересечений соответственно.

За отчётный период было выявлено 147 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 88 тыс. леев. Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока нахождения на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами.

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