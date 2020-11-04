С начала года Таможенная служба собрала около 18 млрд леев

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Доходы Таможенной службы за первые десять месяцев текущего года составили 18 млрд леев. Только в октябре в государственный бюджет благодаря работе ведомства поступило более 2 млрд леев.

– За последний месяц оформлено 51 008 таможенных деклараций, поток транспортных средств составил 138 893 единицы. Самыми транзитными таможенными постами остаются “Леушены” и “Джурджулешты” с 39 984 и 27 612 пересечениями государственной границы соответственно, – говорится в сообщении Таможенной службы.

За отчётный период выявлено 326 нарушений таможенного законодательства, по факту которых было составлено 265 протоколов и применены штрафы на сумму более 943 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с недекларированием или недостоверным декларированием перевозимых товаров, нарушением сроков транзита или подачи таможенной декларации и превышением срока нахождения на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными номерами, передаёт moldpres.md.

В контексте пандемии Таможенная служба призывает участников трансграничного движения узнавать об условиях и правилах пересечения границы, установленных в странах назначения, включая транзит, только из официальных источников.

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