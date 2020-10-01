С начала года Таможенная служба собрала около 16 млрд леев

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За первые девять месяцев года доходы Таможенной службы составили 16 млрд леев. Из них в сентябре в госбюджет поступило более 2,1 млрд леев.

По данным пресс-службы ведомства, за последний месяц оформлено 47 313 таможенных деклараций, выявлено 338 нарушений таможенного законодательства. Наиболее частыми нарушениями являются недекларирование или недостоверное декларирование потребительских товаров, нарушение сроков транзита или подачи таможенной декларации и превышение срока пребывания на территории Республики Молдова въехавших автомобилей. Также за отчетный период было составлено 240 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы на сумму более 913 тысяч леев.

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