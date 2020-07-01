С начала года Таможенная служба собрала около 10 млрд леев

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За первые 6 месяцев текущего года в госбюджет было собрано порядка 10 млрд леев. По данным Таможенной службы, в июне поступления составили 1 млрд 752 млн леев.

За прошедший месяц было выписано 41 253 таможенных декларации и выявлено 338 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые из них касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим было составлено 243 протокола о правонарушениях, а также наложены штрафы в размере 939 тысяч леев.

Запросы о предоставлении информации, связанной с работой таможни, можно направлять на информационную линию: +373 22 788 888 (24/24).

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