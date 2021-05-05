С начала года Таможенная служба собрала более 8 млрд леев

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Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на пандемический кризис, доход увеличился приблизительно на 21% по сравнению с 2019 годом (январь-апрель).

По данным пресс-службы ведомства, в апреле Таможенная служба собрала в госбюджет более 2,2 млрд леев, что на 73% больше, чем за тот же месяц 2020 года. Было составлено 46 903 таможенные декларации и зарегистрировано 160 463 пересечения границы. Самыми загруженными КПП были “Леушень” и “Скулень” – 46 626 и 27 964 пересечения соответственно.

Кроме того, в апреле сотрудники информационной линии ответили на 3 256 запросов о предоставлении данных, касающихся таможенной деятельности. Также за отчётный период было выявлено 713 нарушений таможенного законодательства, составлено 332 протокола и наложены штрафы на сумму более 1 млн леев.

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