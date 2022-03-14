С начала года Таможенная служба собрала более 5 млрд леев

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Поступления от Таможенной службы в государственный бюджет с начала 2022 года составили более 5,4 млрд леев, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы ведомства, с 7 по 13 марта поступления в государственный бюджет составили более 449,2 млн леев, что на 2,7% больше запланированных расчётов.

На прошлой неделе въехавшие в Молдову пассажиры задекларировали на таможне различные товары, уплатив пошлины в размере более 10,3 млн леев. Поток транспортных средств составил 66 363, а самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны”.

За отчётный промежуток было выявлено 54 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 308 тыс. леев. Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока нахождения на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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