С начала года Таможенная служба собрала более 25,5 млрд леев

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Поступления от Таможенной службы в государственный бюджет с начала 2021 года превысили 25,5 млрд леев, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы ведомства, в ноябре этого года Таможенная служба собрала в госбюджет 2,7 млрд леев, что на 24% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года и на 30% больше по сравнению с октябрём 2019 года. В период с 29 ноября по 5 декабря поступления от Таможенной службы превысили 593 млн леев, что на 39% больше заявленной нормы.

За последний месяц оформлено 57 365 таможенных деклараций. Было зарегистрировано 253 694 пересечения границы, а самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 59 421 и 49 200 пересечений соответственно. За отчётный период было выявлено 901 нарушение таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 1,7 млн леев.

Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока нахождения на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами. По данным Таможенной службы, в октябре сотрудники “горячей линии” ответили на 1991 запрос.

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