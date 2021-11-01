С начала года Таможенная служба собрала более 22,8 млрд леев

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Поступления от Таможенной службы в государственный бюджет за первые десять месяцев 2021 года превысили 22,8 млрд леев, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы ведомства, в октябре этого года Таможенная служба собрала в госбюджет 2,6 млрд леев, что на 29,4% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года и на 24,2% больше по сравнению с октябрём 2019 года. В период с 25 по 31 октября поступления от Таможенной службы превысили 642 млн леев, что на 8,4% больше заявленной нормы.

За последний месяц оформлено 56 462 таможенные декларации. Было зарегистрировано 274 976 пересечений границы, а самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 67 403 и 50 918 пересечений соответственно.

За отчётный период было выявлено 857 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 1,1 млн леев. Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока нахождения на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами.

По данным Таможенной службы, в октябре сотрудники “горячей линии” ответили на 2 187 запросов.

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