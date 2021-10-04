С начала года Таможенная служба собрала более 20 млрд леев

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Поступления от Таможенной службы в государственный бюджет за первые девять месяцев 2021 года превысили 20,2 млрд леев, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в сентябре этого года Таможенная служба собрала в госбюджет 2,8 млрд леев, что на 28,7% по сравнению с тем же месяцем 2020 года и на 32,7% по сравнению с сентябрем 2019 года, передаёт moldpres.md.

За последний месяц оформлено 57 436 таможенных деклараций. Было зарегистрировано 288 959 пересечений границы, а самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 72 632 и 50 142 пересечения соответственно.

За отчетный период было выявлено 846 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 1,5 млн леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока нахождения на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами.

По данным Таможенной службы, в сентябре сотрудники “горячей линии” ответили на 2 111 запросов.

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