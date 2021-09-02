С начала года Таможенная служба собрала более 17,4 млрд леев

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Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы ведомства, в августе Таможенная служба собрала в бюджет более 2,5 млрд леев, что на 27,3% больше, чем за тот же месяц 2020 года. Было зарегистрировано 354 591 пересечение через границу, а самыми загруженными таможенными постами стали Леушены и Скуляны – 96 853 и 58 066 пересечений соответственно.

Также в августе было оформлено 51 302 таможенных декларации и выявлено 978 нарушений таможенного законодательства, пишет moldpres.md. Наиболее частые нарушения касались превышения срока нахождения на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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